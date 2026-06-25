Посольство России выразило протест Молдавии из-за задержания курьеров

Тогда в посольстве уделили внимание состоянию здоровья задержанного. Из-за эмоционально-психологического давления со стороны местных правоохранителей самочувствие россиянина резко ухудшилось. При этом все попытки дипломатов повлиять на ситуацию и обеспечить доступ к соотечественнику были проигнорированы.