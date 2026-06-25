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Инициатива ЕС под угрозой: Италия и Франция сомневаются в санкциях против бойцов СВО

Италия и Франция выразили сомнения по поводу предложения Евросоюза запретить въезд бывшим российским участникам боевых действий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

Источник: Life.ru

Мера входит в проект 21-го пакета санкций, который страны ЕС обсуждают в пятницу. Рим и Париж не возражают против ограничений в принципе, но опасаются, что нынешняя формулировка может привести к фактически общему запрету на въезд для всех россиян.

Кроме того, государствам ЕС пришлось бы самостоятельно определять, кто из граждан РФ участвовал в боевых действиях, что создаст дополнительные сложности. Италия и Франция предлагают регулировать этот вопрос через визовую политику, а не через санкции.

Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 19 июня приняли решение продлить санкции против России на 12 месяцев. Лидеры стран ЕС согласовали годовое продление санкций против России. Ограничения ввели из-за конфликта на Украине. Это первый раз, когда рестрикции продлеваются на год вместо полугода.

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