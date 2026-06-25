Бундесвер набрал 530 добровольцев в армию после рассылки 300 тыс. анкет

При этом Financial Times со ссылкой на источники писала, что Германия предпринимает попытки закупить ракеты Tomahawk после отказа Пентагона от планов по размещению в ФРГ батальона, оснащенного этим вооружением. Через несколько недель Politico со ссылкой на чиновников из ЕС и США писала, что адмнистрация Трампа может отказаться от планов поставки Tomahawk в Германию из-за опасений, что «Россия может расценить этот шаг в качестве эскалации».