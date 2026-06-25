Бундесвер набрал 530 добровольцев в армию после рассылки 300 тыс. анкет

Минобороны Германии опубликовало предварительные итоги новой программы призыва на военную службу: ведомство разослало примерно 300 тыс. опросных листов молодым людям призывного возраста, но лишь чуть более 500 добровольцев оказались в рядах армии в этом году, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
По состоянию на 18 июня было разослано 298,2 тыс. писем, из которых примерно 153 тыс. были адресованы мужчинам и около 145 тыс. — женщинам. В анкетах молодых людей спрашивают об их готовности пройти военную службу.
Анкеты получили и заполнили 96% мужчин, примерно каждый пятый выразил заинтересованность присоединиться к ВС Германии. По данным Бундесвера, среди них уже проведено около 1,5 тыс. медицинских осмотров и отборочных процедур, при этом официально зачислены на военную службу в 2026 году около 530 человек.
Против 4% мужчин, не ответивших на опрос, власти рассматривает возможность возбуждения административного дела.
Закон о новой системе воинской службы в ФРГ вступил в силу 1 января. Власти ожидают, что численность действующей армии увеличится на 80 тыс. человек — до 260 тыс. Кроме того, в резерве будет 200 тыс. служащих — как мужчин, так и женщин.
Пока набор в ряды бундесвера проходит на добровольной основе, однако немцы призывного возраста перед тем, как покинуть страну, должны получить одобрение Центра карьеры бундесвера. Добровольцы могут служить от 7 до 23 месяцев.
В апреле министр обороны ФРГ Борис Писториус представил первую в истории республики военную стратегию. В частности, она предусматривает, что к 2035 году в ВС страны должны будут служить 460 тыс. военных, что соответствует рекомендациям НАТО на случай конфликта.
Реформы в немецкой армии проходят на фоне обсуждений будущей роли США в европейской безопасности. В апреле The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что европейские союзники по инициативе ФРГ приступили к разработке резервного плана на случай выхода американцев из альянса.
В начале мая CBS News и Reuters сообщили, что США выведут примерно 5 тыс. военнослужащих с территории Германии. Представители Пентагона назвали данный шаг сигналом недовольства президента Дональда Трампа уровнем помощи, которую союзники оказали в войне с Ираном. Незадолго до этого Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе страны из НАТО.
При этом Financial Times со ссылкой на источники писала, что Германия предпринимает попытки закупить ракеты Tomahawk после отказа Пентагона от планов по размещению в ФРГ батальона, оснащенного этим вооружением. Через несколько недель Politico со ссылкой на чиновников из ЕС и США писала, что адмнистрация Трампа может отказаться от планов поставки Tomahawk в Германию из-за опасений, что «Россия может расценить этот шаг в качестве эскалации».
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал утверждения о планах страны напасть на НАТО «невероятной ложью», однако отметил милитаризацию стран Европы. Потенциальный ответ на это «будет очень убедителен», предупредил глава государства.