МИД РФ требует исключить Россию из списка нарушителей прав детей

«Мы требуем от Гуттереша отозвать решение о включении в Россию в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее, но тут нужно говорить о другом — профессионально подойти к этому докладу», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что российская сторона призывает генсека ООН отказаться от политизированного подхода и строго соблюдать принципы объективности, непредвзятости и беспристрастности при подготовке подобных документов.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что новому генеральному секретарю ООН предстоит исправить ошибки команды Антониу Гутерриша и изменить ситуацию в секретариате организации, поскольку предвзятые подходы мешают чиновникам эффективно посредничать в урегулировании современных кризисов и подрывают доверие конфликтующих сторон, которое является главным ресурсом переговорщика. Он выразил надежду, что после избрания нового генсека текущую ситуацию удастся выправить.
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