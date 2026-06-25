Фицо рассказал, что в Гданьске больше говорили о военной поддержке Киева

«Мне очень жаль, что относительно много премьеров и стран в Евросоюзе поддерживают войну. Все новые и новые деньги направляются на Украину. Был одобрен военный кредит на €90 млрд, и как раз сегодня был осуществлен первый транш на Украину», — указал Фицо (цитата по ТАСС).