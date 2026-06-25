Фицо рассказал, что в Гданьске больше говорили о военной поддержке Киева

Участники конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске говорили не об урегулировании украинского кризиса, а о наращивании военной помощи Киеву, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Мне очень жаль, что относительно много премьеров и стран в Евросоюзе поддерживают войну. Все новые и новые деньги направляются на Украину. Был одобрен военный кредит на €90 млрд, и как раз сегодня был осуществлен первый транш на Украину», — указал Фицо (цитата по ТАСС).
Как подчеркнул премьер, Словакия отказалась участвовать в этом механизме, поскольку категорически против любой эскалации. По словам Фицо, его страна последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, а состоявшееся мероприятие лишь подтвердило: «исключительного интереса к завершению войны» у его организаторов нет. Если такая позиция сохранится, предупредил он, конфликт рискует затянуться на долгие годы.
Словацкий премьер отметил, что он не раз призывал на международных площадках вернуться за стол переговоров. По его словам, лучше три года посвятить дипломатии, чем боевым действиям, в результате которых умирают люди.
«Чем скорее закончится эта бессмысленная война, тем меньше будет погибших и искалеченных людей. А еще меньше придется инвестировать в разрушенные материальные ценности», — добавил Фицо в комментарии к опубликованному видео.
25 июня в польском Гданьске открылась двухдневная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference — URC 2026). Она была организована по совместной инициативе правительств Польши и Украины с целью мобилизации международной поддержки, привлечения инвестиций для восстановления республики после окончания конфликта.
В ходе первого дня конференции в Гданьске федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине и начать переговоры с Россией. По его словам, европейские страны должны дать Москве четкий сигнал о готовности к диалогу и фиксации текущей линии боевого соприкосновения.
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