«Поем песни, гуляем у моря»: Развожаев ответил на киевские фейки

Жители Севастополя демонстрируют удивительную выдержку в условиях регулярных атак ВСУ и массированных информационных вбросов, направленных на дестабилизацию обстановки. Об этом в эфире телеканала СТВ Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев, подчеркнув, что попытки противника посеять панику дают прямо противоположный эффект.
«Информационные удары для врага, наверное, даже более предпочтительны, потому что у них задача показать как все недовольны и страдают, чтобы показывать это своим западным партнерам, чтобы им дали еще больше денег, ну, то есть цель понятна», — заявил Михаил Развожаев.
По словам главы города, севастопольцы отвечают на провокации сохранением привычного ритма жизни: «Севастопольцы у нас устраивают вечеринки во дворе, поют песни, гуляют у моря. Мне кажется, это только сплачивает людей и дает уверенность в том, что надо собраться и просто пережить этот период».
Напряженная обстановка сложилась после ночной атаки 24 июня, когда были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за возникших перегрузок в сетях город был вынужден перейти на временный график подачи электричества, что отразилось на работе общественного транспорта, в частности, троллейбусов. Однако, как отметил губернатор, к настоящему времени энергоснабжение большинства жилых кварталов уже восстановлено.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также отмечал, что единство и взаимное доверие остаются главным ответом на агрессию. Он подчеркнул, что враг ставит своей целью запугивание населения, однако принятые меры безопасности и сохранение здравого смысла позволяют крымчанам успешно противостоять как физическим атакам, так и информационным диверсиям.