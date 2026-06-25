«Поем песни, гуляем у моря»: Развожаев ответил на киевские фейки

«Информационные удары для врага, наверное, даже более предпочтительны, потому что у них задача показать как все недовольны и страдают, чтобы показывать это своим западным партнерам, чтобы им дали еще больше денег, ну, то есть цель понятна», — заявил Михаил Развожаев.