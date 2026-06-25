Апелляционный суд в Армении освободил из-под домашнего ареста мэра Масиса

Апелляционный суд Армении освободил мэра города Масис из-под домашнего ареста. Жалобу, которую подал мэр Давид Амбарцумян, удовлетворили частично, заявил представляющий его интересы в суде Гаяне Папоян.
Дело было отправлено в суд для дорасследования.
Мэр был взять под стражу в 2025 году, когда прилетел из России. За пять дней до ареста его заочно приговорили к тюремному заключению по статье «Хулиганство».
Амбарцумян обвинялся в применении силы к политическим оппонентам.
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