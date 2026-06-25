Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International до 25 июля

Министерство финансов США продлило до 25 июля текущего года лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International.
«Разрешение действует до 00.01 по времени Восточного побережья США 25 июля 2026 года при условии, что исполнение любого такого договора прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами», — говорится в лицензии.
Напомним, в конце октября 2025 года администрация президента США Дональда Трампа ввела новые антироссийские санкции с обоснованием из-за якобы отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу по Украине. В списке оказались нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерние предприятия.