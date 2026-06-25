Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США продлил лицензию на операции с Lukoil International до 25 июля

В октябре 2025 года США ввели санкции против нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов США продлило до 25 июля текущего года лицензию на операции, связанные с продажей Lukoil International.

«Разрешение действует до 00.01 по времени Восточного побережья США 25 июля 2026 года при условии, что исполнение любого такого договора прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения Управления по контролю за иностранными активами», — говорится в лицензии.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года американский Минфин продлил лицензию на операции с зарубежными АЗС российской компании «Лукойл» до 29 октября 2026 года.

Напомним, в конце октября 2025 года администрация президента США Дональда Трампа ввела новые антироссийские санкции с обоснованием из-за якобы отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу по Украине. В списке оказались нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерние предприятия.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше