Напомним, французские власти задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии за «нарушение морского законодательства». Судно под флагом Камеруна попало под санкции ЕС и других стран. Это случилось через неделю после того, как у берегов Великобритании захватили танкер из «теневого флота» России. Операцию провели по личному приказу премьера Кира Стармера, который уже подал в отставку. В Москве это назвали попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем и шагом к эскалации.