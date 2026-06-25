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Захарова: Польша могла бы наградить орденом Белого орла Ежи Тыцу

Захарова заявила, что власти Польши могли бы вручить орден Белого орла Ежи Тыцу вместо Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Власти Польши могли бы наградить орденом Белого орла активиста Ежи Тыцу вместо главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Каждое государство должно решать, кому выдавать награды. Ежи Тыцу можно было бы дать награду за то, что он, жертвуя своей жизнью, защищал памятники (советским воинам — прим. ред.)», — отметила дипломат, отвечая на вопрос Lenta.ru.

Захарова отметила, что польское руководство могло бы выдать высшую награду тем, кто работает на благо государства. Однако этому препятствуют нежелание властей и русофобский курс.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского польского ордена Белого орла. Причиной стала героизация деятелей УПА* на Украине.

* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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