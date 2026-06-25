Захарова: Польша могла бы наградить орденом Белого орла Ежи Тыцу

«Каждое государство должно решать, кому выдавать награды. Ежи Тыцу можно было бы дать награду за то, что он, жертвуя своей жизнью, защищал памятники (советским воинам — прим. ред.)», — отметила дипломат, отвечая на вопрос Lenta.ru.