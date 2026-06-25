Михал раскрыл стратегию Запада по Украине и военному потенциалу РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что западные страны намерены продолжать поддержку Украины и одновременно добиваться ослабления военного потенциала России. Об этом сообщает ERR.
По словам главы эстонского правительства, текущий подход союзников остается неизменным. Он отметил, что Киев должен получать необходимую помощь, а давление на Россию будет сохраняться.
Михал также заявил, что Украина, по его мнению, пользуется полной поддержкой партнеров. Кроме того, политик утверждает, что Россия рассчитывала на поражение Украины и раскол среди европейских государств, однако, как считает премьер Эстонии, этого не произошло.
На фоне этих заявлений помощник президента России Юрий Ушаков ранее высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта. По его словам, Москва ожидает достижения собственных целей, а не только выполнения договоренностей, обсуждавшихся в рамках переговоров между Россией и США в Анкоридж.
Ушаков отметил, что российская сторона сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым во время этих контактов. При этом он заявил, что другая сторона, по его оценке, не смогла в полной мере выполнить свою часть договоренностей.
Заявление эстонского премьера прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в странах Запада о дальнейших форматах поддержки Украины и усилении ограничительных мер в отношении России. В выступлении Михала конкретные новые шаги или решения по этому вопросу не назывались.
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