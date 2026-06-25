Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михал раскрыл стратегию Запада по Украине и военному потенциалу РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что западные страны намерены продолжать поддержку Украины и одновременно добиваться ослабления военного потенциала России.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что западные страны намерены продолжать поддержку Украины и одновременно добиваться ослабления военного потенциала России. Об этом сообщает ERR.

По словам главы эстонского правительства, текущий подход союзников остается неизменным. Он отметил, что Киев должен получать необходимую помощь, а давление на Россию будет сохраняться.

Михал также заявил, что Украина, по его мнению, пользуется полной поддержкой партнеров. Кроме того, политик утверждает, что Россия рассчитывала на поражение Украины и раскол среди европейских государств, однако, как считает премьер Эстонии, этого не произошло.

На фоне этих заявлений помощник президента России Юрий Ушаков ранее высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта. По его словам, Москва ожидает достижения собственных целей, а не только выполнения договоренностей, обсуждавшихся в рамках переговоров между Россией и США в Анкоридж.

Ушаков отметил, что российская сторона сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым во время этих контактов. При этом он заявил, что другая сторона, по его оценке, не смогла в полной мере выполнить свою часть договоренностей.

Заявление эстонского премьера прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в странах Запада о дальнейших форматах поддержки Украины и усилении ограничительных мер в отношении России. В выступлении Михала конкретные новые шаги или решения по этому вопросу не назывались.

Читайте также: Советские символы исчезнут из здания в Таллине.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше