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США вновь продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа

ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы после того, как в октябре Минфин США ввел против компании санкции. Москва считает их незаконными, американский Минфин уже неоднократно продлевал лицензию на продажу Lukoil International.

Источник: РБК

Минфин США в очередной раз продлил действие лицензии, разрешающей отдельные операции, связанные с продажей международных активов ЛУКОЙЛа, — теперь до 25 июля, следует из публикации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Документ заменил предыдущую версию лицензии, которая действовала до 25 июня.

Разрешаются операции, «которые обычно являются сопутствующими и необходимыми» для переговоров и заключения контрактов с ЛУКОЙЛом или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению компании Lukoil International GmbH, а также связанных активов.

Lukoil International GmbH — международная структура группы ЛУКОЙЛ, через которую компания управляет зарубежными активами.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы после того, как в конце октября Минфин США ввел против него санкции. Меры объяснили «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. Компания оценила убыток от потери зарубежных активов в 1,667 трлн руб.

Среди претендентов на покупку активов ЛУКОЙЛа была международная энергетическая компания Gunvor, но она позднее отказалась от сделки. Интерес к приобретению проявляли в том числе американский инвестбанк Xtellus Partners и один из крупнейших частных фондов прямых инвестиций США — Carlyle, энергетическая корпорация Chevron, инвестиционная группа Quantum Energy Partners и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в некоторых из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Однако санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими активами.

В мае итальянская Ludoil Energy объявила, что договорилась о покупке НПЗ ISAB на Сицилии. Завод с 2008 года принадлежал российскому ЛУКОЙЛу. В 2023-м актив был продан кипрской G.O.I. Energy после введения санкций ЕС. Сделка с Ludoil должна завершить многолетний спор вокруг владения ISAB после ухода ЛУКОЙЛа из Италии, писала Financial Times.

До этого на фоне кризиса из-за войны на Ближнем Востоке Румыния получила разрешение от правительства США на возобновление работы своего нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего ЛУКОЙЛу. Аналогичное решение приняла Молдавия.

Москва считает санкции незаконными.

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