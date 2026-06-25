США вновь продлили лицензию на продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа

У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. При этом в некоторых из них речь идет о долях существенно меньше 50%, поэтому эксперты ранее предполагали, что продавать их в большинстве случаев не придется. Однако санкции США парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими активами.