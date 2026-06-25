Посольство России в Молдавии выразило протест после задержания дипкурьеров

Как говорится в сообщении, 25 июня дипкурьеры МИД России подверглись «многочасовому задержанию» в аэропорту Кишинева. В посольстве подчеркнули, что согласно ст. 27 Венской конвенции курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Кроме того, Молдавия была заранее уведомлена о визите дипломатических курьеров.