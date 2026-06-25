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Посольство России в Молдавии выразило протест после задержания дипкурьеров

Посольство России в Молдавии выразило протест после задержания дипломатических курьеров. Об этом заявили в пресс-службе посольства.

Посольство России в Молдавии выразило протест после задержания дипломатических курьеров. Об этом заявили в пресс-службе посольства.

Как говорится в сообщении, 25 июня дипкурьеры МИД России подверглись «многочасовому задержанию» в аэропорту Кишинева. В посольстве подчеркнули, что согласно ст. 27 Венской конвенции курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Кроме того, Молдавия была заранее уведомлена о визите дипломатических курьеров.

«Можно заключить, что молдавская сторона возвращается к “изобретенной” ей самой, не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты», — заявили в диппредставительстве.

Молдавские правоохранители выдвинули «противозаконное требование» о досмотре дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдаче мобильных телефонов. Посольство потребовало незамедлительного освобождения задержанных курьеров и обеспечения к ним консульского доступа сотрудников посольства.

20 июня россиянина задержали при прохождении таможни в аэропорту Кишинева. По информации российского посольства в Молдавии, гражданина РФ подвергли «уничижительному прессингу», а также отказали ему в выезде из страны.