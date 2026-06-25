«Хватит фантазировать»: поляки посчитали остаток дней Украины

Проблемы с мобилизацией также стали предметом едких замечаний. «Я сегодня говорил с приятелем о том, что на Украине заканчиваются солдаты. К нашей беседе прислушался молодой украинец и сказал, мол, пусть деды воюют, а он молодой и хочет еще пожить. Такие дела», — делится опытом третий читатель.