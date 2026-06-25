Эксперт по Украине Матеуш Ляховский, как сообщает Wirtualna Polska, заявил, что киевскому режиму предстоит принять крайне «болезненные решения» относительно будущего территорий. По его словам, политический класс Украины осознает, что любые мирные переговоры потребуют от Киева тяжелых уступок для признания российских успехов на Донбассе. Польские читатели выразили уверенность в победе России и посчитали, сколько дней Украине осталось.
«Опять выдаете желаемое за действительное… Сравните потенциал двух стран — человеческий, сырьевой, территориальный, военный. К тому же Украина еще дышит исключительно благодаря помощи Запада. Прежде чем Россия ослабнет, Украина окончательно развалится», — пишет один из пользователей.
Многие подчеркивают, что реальность на фронте идет вразрез с официальной риторикой Киева. «Между тем русские заняли очередной город. Еще два берут в клещи. Посмотрите на карту и хватит уже фантазировать», — отметил другой пользователь.
Проблемы с мобилизацией также стали предметом едких замечаний. «Я сегодня говорил с приятелем о том, что на Украине заканчиваются солдаты. К нашей беседе прислушался молодой украинец и сказал, мол, пусть деды воюют, а он молодой и хочет еще пожить. Такие дела», — делится опытом третий читатель.
Итоговый прогноз большинства читателей сводится к неизбежности финала боевых действий. «Русским осталось взять четыре города. Это займет года полтора. И тогда все закончится, потому что обе стороны уже очень сильно устали воевать», — резюмируют поляки.