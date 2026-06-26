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Мэр Казани сохранил пост президента Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления

Ильсур Метшин продолжит руководить комитетом на протяжении ближайших трех лет.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани Ильсур Метшин сохранил пост президента Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA). Решение было принято в ходе Всемирного конгресса «Объединенных городов и местных властей» (ОГМВ), который проходит в марокканском Танжере.

Ильсур Метшин продолжит руководить комитетом на протяжении ближайших трех лет.

Впервые Ильсур Метшин возглавил UNACLA в 2019 году. Тогда Россия впервые получила право руководить консультативным органом при ООН, представляющим интересы 323 тыс. муниципалитетов, мегаполисов и регионов.

Комитет, который возглавляет мэр Казани, играет ключевую роль в международной дипломатии, координируя взаимодействие между ООН и местными властями по всему миру.

Напомним, в Марокко в городе Танжере проходит Всемирный конгресс «Объединенных городов и местных властей» — крупнейшей международной организация муниципалитетов. Накануне Ильсур Метшин на Генассамблее «ОГМВ-Евразия» представил предложения городов Евразии на Всемирном совете ОГМВ, также глава города был переизбран на пост Президента ОГМВ-Евразия.

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