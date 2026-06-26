Мэр Казани сохранил пост президента Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления

Напомним, в Марокко в городе Танжере проходит Всемирный конгресс «Объединенных городов и местных властей» — крупнейшей международной организация муниципалитетов. Накануне Ильсур Метшин на Генассамблее «ОГМВ-Евразия» представил предложения городов Евразии на Всемирном совете ОГМВ, также глава города был переизбран на пост Президента ОГМВ-Евразия.