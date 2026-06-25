США и страны Персидского залива отвергли введение пошлин в Ормузском проливе

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о результатах американо-иранских переговоров в Швейцарии. Он заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Американский лидер отметил благоприятную обстановку в регионе и возросшую активность судов. По его данным, в воскресенье через пролив прошло больше нефтяных танкеров, чем за любой другой день в истории.