«Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года», — говорится в документе.
В Совете ЕС напомнили, что действующие ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.
В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные меры.
Ранее,
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.