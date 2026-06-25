Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС продлил на год экономические санкции против России

Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2027 года.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Совет ЕС официально продлил на год, до 31 июля 2027 года, действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении законодательного органа Евросоюза.

«Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации по дестабилизации ситуации на Украине еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года», — говорится в документе.

В Совете ЕС напомнили, что действующие ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ.

В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные меры.

Ранее, 18—19 июня, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе политически согласовали продление экономических санкций на один год вместо традиционных шести месяцев и призвали ускорить принятие 21-го пакета антироссийских ограничительных мер.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше