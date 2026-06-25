В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Также тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой и ряде других областей Украины.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
Утром Минобороны России России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.
Читайте материал «ВС России уничтожили пункты управления украинскими БПЛА в Запорожской области».
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