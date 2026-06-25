Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой и ряде других областей Украины.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.

Утром Минобороны России России заявило, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожили в Константиновке позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска и управления БПЛА.

Читайте материал «ВС России уничтожили пункты управления украинскими БПЛА в Запорожской области».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше