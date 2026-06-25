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Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремела серия взрывов. Жители города сообщили о нескольких громких взрывах, которые гремели подряд с разницей в пару минут. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Кроме этого в Киеве объявили воздушную тревогу. Как указал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе работают системы противовоздушной обороны. Население просят оставаться в укрытиях.

Сирены воздушной тревоги звучат и в ряде других областей Украины. Предупреждение действует на территории большей части страны.

Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил об ограничениях на левом берегу, которые «Укрэнерго» ввело по команде диспетчеров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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