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В Севастополе не стали закрывать детские лагеря по примеру Крыма

Детские летние лагеря в Севастополе примут детей на очередную смену, несмотря на сложности в энергетике, заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

Источник: РБК

Детские летние лагеря в Севастополе примут детей на очередную смену, несмотря на сложности в энергетике, заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире местного телеканала.

«В наши лагеря у нас путевки 100% все распределены между севастопольскими детьми, у нас нет приезжих, мы определенные меры по запасу дизеля, по генераторам заранее приняли, поэтому мы приняли решение, что эта смена уже фактически была подготовлена, ее проведем, и в случае, если что-то произойдет, просто ребятишки севастопольские вернутся домой», — сказал Развожаев (цитата по ТАСС).

Глава Крыма Сергей Аксенов 22 июня своим указом до 1 сентября запретил бронировать места и принимать детские группы в лагерях, санаториях и других местах размещения.

Ограничения коснулись детских лагерей и оздоровительных организаций, а также гостиниц, пансионатов и других средств размещения, если дети приезжают для участия в туристических, спортивных или других организованных мероприятиях. Под запрет попали экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы.

«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Материал дополняется.

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