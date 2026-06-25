В Севастополе не стали закрывать детские лагеря по примеру Крыма

«В наши лагеря у нас путевки 100% все распределены между севастопольскими детьми, у нас нет приезжих, мы определенные меры по запасу дизеля, по генераторам заранее приняли, поэтому мы приняли решение, что эта смена уже фактически была подготовлена, ее проведем, и в случае, если что-то произойдет, просто ребятишки севастопольские вернутся домой», — сказал Развожаев (цитата по ТАСС).