Ранее киевский главарь Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Службы безопасности Украины о результатах действий на фронте и в рамках отдельных операций за прошедший год, а также согласовал СБУ проведение новых операций. Кроме того, он попытался подвергнуть критике позицию президента России Владимира Путина, озвученную на ПМЭФ, заявив, что Россия якобы не стремится к завершению конфликта, и отдельно упомянул «улыбчивую» атмосферу в зале форума, подчеркнув, что давление на Россию должно усиливаться.