Верховный суд США поддержал инициативы Трампа по ограничению иммиграции

Верховный суд США принял сразу два решения по вопросу иммиграции. Оба — в пользу администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая The Wall Street Journal.
Одним своим решением Верховный суд установил, что миграционные власти имеют полное право отказывать мигрантам, обращающимся за убежищем в США на границе США и Мексики, если они не находятся физически на американской территории.
В соответствии с действующим законодательством мигранты имеют право подавать прошение о предоставлении убежища «по прибытии в США». Долгое время представители администрации заявляли, что «прибытие в США» означает пересечение границы, а не простое общение с сотрудниками миграционной службы на границе. Верховный суд согласился с этим мнением.
Вторым своим решением Верховный суд отменил постановления нижестоящих инстанций, запрещавшие федеральным властям отзывать статус временно охраняемых лиц у получивших его 350 тыс. человек, прибывших из Гаити, и 6100 граждан Сирии. Многие из них живут и работают в США годами.
Временно охраняемые лица получают право жить и работать в США. Все это время они не могут быть выдворены за пределы страны безотносительно их миграционного статуса и первоначальной законности их пребывания в США. В соответствии с законом временно охраняемыми лицами могут стать те, кто не может вернуться в свою страну из-за военных действий или природной катастрофы.
Как отмечают наблюдатели, это решение важно еще и тем, что может стать прецедентом для отзыва статуса временно охраняемых лиц и у граждан других стран.