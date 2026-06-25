Верховный суд США поддержал инициативы Трампа по ограничению иммиграции

Временно охраняемые лица получают право жить и работать в США. Все это время они не могут быть выдворены за пределы страны безотносительно их миграционного статуса и первоначальной законности их пребывания в США. В соответствии с законом временно охраняемыми лицами могут стать те, кто не может вернуться в свою страну из-за военных действий или природной катастрофы.