«Как после бомбежки»: жители Каракаса готовятся ночевать на улице

Мощное землетрясение в Венесуэле привело к масштабным разрушениям и вынудило тысячи людей покинуть свои дома. Как сообщает корреспондент колумбийской радиостанции Radio Caracol Габриэла Гонсалес, жители Каракаса и других городов страны вынуждены ночевать на улицах из-за угрозы обрушения уцелевших строений.
«Тут словно произошла бомбардировка. В нашем районе люди спят на матрасах, на земле, используют все, что им удалось спасти из своих квартир и домов. Каракас напоминает зону боевых действий из-за масштабов разрушений и запустения в некоторых районах», — рассказала Габриэла Гонсалес.
По данным властей, разрушительное землетрясение произошло вечером 24 июня в штате Яракуй, где с интервалом в 40 секунд были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. За ними последовала серия из 30 повторных афтершоков.
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире телеканала VTV сообщил, что число погибших на данный момент увеличилось до 188 человек, еще 1520 получили ранения различной степени тяжести.
«На данный момент поврежденными или полностью утраченными считаются 250 зданий. Пострадали восемь больниц, некоторые из них пришлось эвакуировать. Повреждены 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры», — заявил Хорхе Родригес.
Спикер парламента добавил, что наибольшие разрушения зафиксированы в приморском штате Ла-Гуайра, где пострадали около трех тысяч семей. В настоящее время правительство координирует работы по оказанию помощи раненым, эвакуации поврежденных госпиталей и обеспечению пострадавших медикаментами и временным жильем.