Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН приостановила эвакуацию моряков из Ормузского пролива после атаки на судно

Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Ормузского пролива. Решение связано с атакой на судно в Оманском заливе 25 июня, сообщила пресс-служба организации.

Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Ормузского пролива. Решение связано с атакой на судно в Оманском заливе 25 июня, сообщила пресс-служба организации.

Подробности об атаке не приводятся. По данным ООН, атакованное судно следовало по маршруту эвакуации из Ормузского пролива.

Эвакуация началась 23 июня в сотрудничестве с Ираном, Оманом, США и другими странами. За это время было эвакуировано несколько судов. По данным ООН, на судах в Ормузском проливе остаются 11 тыс. моряков.

18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Одним из пунктов меморандума стало свободное судоходство через Ормузский пролив. При этом суда по-прежнему избегают центральной части водного коридора и предпочитают держаться оманской стороны пролива, пишет Reuters.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше