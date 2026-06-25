Мадьяр призвал выяснить роль Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NÁV) заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Ведомство начало расследование, выясняя цель перевозки денег и золота. Мадьяр в июне поручил провести внутреннее расследование дела.