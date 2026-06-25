ВС РФ атаковали объекты топливной инфраструктуры Украины

Российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать.