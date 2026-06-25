Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолёт с президентом Израиля Герцогом аварийно сел после столкновения с птицей

Вертолёт ВВС Израиля с президентом Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает The Jerusalem Times.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл после церемонии памяти павших в операции «Нерушимая скала», которая проходила на горе Герцель в Иерусалиме. В полёте машина столкнулась с пернатым, из-за чего на борту возникли неполадки.

Пилот сумел экстренно посадить вертолёт на авиабазе Пальмахим недалеко от Тель-Авива. Никто из находившихся внутри не пострадал. Главе государства немедленно предоставили новое воздушное судно.

Пострадавшую машину сейчас обследуют технические специалисты. Начато расследование обстоятельств случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Аляске спасательные службы ведут операцию после крушения вертолёта Береговой охраны США. Инцидент произошёл 22 июня в районе города Ситка с воздушным судном MH-60 Jayhawk, которое обычно используется для поисково-спасательных миссий. В настоящее время устанавливается местонахождение экипажа. Причины аварии пока неизвестны, для выяснения обстоятельств назначено расследование.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше