Вертолёт с президентом Израиля Герцогом аварийно сел после столкновения с птицей

Ранее Life.ru рассказывал, что на Аляске спасательные службы ведут операцию после крушения вертолёта Береговой охраны США. Инцидент произошёл 22 июня в районе города Ситка с воздушным судном MH-60 Jayhawk, которое обычно используется для поисково-спасательных миссий. В настоящее время устанавливается местонахождение экипажа. Причины аварии пока неизвестны, для выяснения обстоятельств назначено расследование.