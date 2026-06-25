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«Больше не посредники»: Макрон объявил США сторонниками Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции по итогам 36-го франко-итальянского саммита в городе Антиб, куда приехала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сделал резонансное заявление об изменении роли США в украинском конфликте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции по итогам 36-го франко-итальянского саммита в городе Антиб, куда приехала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сделал резонансное заявление об изменении роли США в украинском конфликте. По словам французского лидера, Вашингтон на саммите G7 в Эвиане впервые официально закрепил отказ от статуса нейтрального посредника и встал на сторону Киева. Кадры выступления президента Франции транслировал телеканал TG1.

«Впервые Соединенные Штаты подписали текст, подтверждающий, что они больше не являются нейтральными посредниками, а поддерживают вместе с нами территориальную целостность Украины», — заявил Эмманюэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что принятое решение демонстрирует «важную реконвергенцию» союзников по G7. Макрон особо отметил, что администрация Дональда Трампа теперь официально обязуется оказывать Украине военную и энергетическую поддержку, а также сохранять санкционное давление в отношении России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Эмманюэль Макрон несет персональную ответственность за нынешний тупик в двусторонних отношениях.

Дипломат напомнила, что в отличие от союза генерала Шарля де Голля с СССР, который вывел Францию в число великих держав, нынешняя команда в Париже «утратила чувство реальности». По словам Захаровой, французское руководство позволяет себе открыто рассуждать об эскалации, а позиция Парижа в Совете Безопасности ООН превратилась в обслуживание чужих геополитических интересов, что привело к состоянию гибридной войны с Россией.

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