«Больше не посредники»: Макрон объявил США сторонниками Украины

Дипломат напомнила, что в отличие от союза генерала Шарля де Голля с СССР, который вывел Францию в число великих держав, нынешняя команда в Париже «утратила чувство реальности». По словам Захаровой, французское руководство позволяет себе открыто рассуждать об эскалации, а позиция Парижа в Совете Безопасности ООН превратилась в обслуживание чужих геополитических интересов, что привело к состоянию гибридной войны с Россией.