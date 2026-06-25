Набор буксует: в Германии заговорили о возвращении воинской повинности

Новая система воинского учета в Германии привела к набору чуть более 500 добровольцев в ряды бундесвера. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на отчет Министерства обороны ФРГ.
По данным издания, за первые пять месяцев работы программы молодым гражданам страны было направлено 298,2 тысячи анкет. Ответ на них был обязательным примерно для 153 тысяч мужчин, и большинство адресатов выполнили это требование. В отношении тех, кто проигнорировал запрос, власти рассматривают возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.
Среди девушек участие в опросе оказалось значительно ниже. Как отмечается в публикации, ответы направили около 4% получивших анкеты женщин.
После обработки полученной информации военное ведомство организовало около 1,5 тысячи медицинских освидетельствований и профессиональных отборов. Еще примерно 600 посещений военных комиссариатов запланированы на ближайшее время.
Несмотря на то что интерес к службе, по оценке Die Zeit, выразил примерно каждый пятый молодой человек, обязательство о прохождении службы подписали лишь около 530 добровольцев.
Председатель комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп заявил, что вооруженным силам Германии требуется значительно увеличить численность личного состава. По его оценке, бундесверу необходимо нарастить количество контрактных и кадровых военнослужащих примерно на 50%, а число новобранцев увеличить более чем втрое.
На этом фоне в Германии вновь обсуждается возможность возвращения обязательной воинской повинности. По словам Ревекампа, окончательно оценить эффективность добровольного набора и необходимость более жестких мер планируется в следующем году.
Дополнительным фактором для дискуссии остается кадровый дефицит в вооруженных силах. Именно нехватка военнослужащих, как следует из заявлений представителей оборонного комитета, стала одной из причин поиска новых механизмов комплектования армии.
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