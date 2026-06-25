Набор буксует: в Германии заговорили о возвращении воинской повинности

По данным издания, за первые пять месяцев работы программы молодым гражданам страны было направлено 298,2 тысячи анкет. Ответ на них был обязательным примерно для 153 тысяч мужчин, и большинство адресатов выполнили это требование. В отношении тех, кто проигнорировал запрос, власти рассматривают возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.