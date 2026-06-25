Совет Евросоюза продлил на год экономические санкции против России

16 июня Великобритания расширила санкционный список против России: ограничения введены в отношении 32 юридических и 11 физических лиц. В частности, под санкции подпали дочерние банки «Яндекса» и Wildberries. На прошлой неделе Евросоюз также анонсировал 21-й пакет санкций против России. Под ограничения подпадут банки, производители оружия, нефтетрейдеры, нефтеперерабатывающие заводы и криптооператоры в третьих странах. Всего в перечень войдут более 170 позиций.