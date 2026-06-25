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Совет Евросоюза продлил на год экономические санкции против России

Совет ЕС официально продлил до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в заявлении законодательного органа Евросоюза.

Совет ЕС официально продлил до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в заявлении законодательного органа Евросоюза.

В Совете ЕС напомнили, что действующие санкции распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Также рестрикции предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ. В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные санкционные меры в отношении РФ.

16 июня Великобритания расширила санкционный список против России: ограничения введены в отношении 32 юридических и 11 физических лиц. В частности, под санкции подпали дочерние банки «Яндекса» и Wildberries. На прошлой неделе Евросоюз также анонсировал 21-й пакет санкций против России. Под ограничения подпадут банки, производители оружия, нефтетрейдеры, нефтеперерабатывающие заводы и криптооператоры в третьих странах. Всего в перечень войдут более 170 позиций.

Кроме того, Канада расширила санкционный список против России на семь физлиц и 34 юрлица. Под ограничения подпали в том числе Московская биржа (MOEX: MOEX) и СПБ Биржа.

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