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Морская организация ООН приостановила эвакуацию из Ормузского пролива

ИМО временно поставила на паузу эвакуацию моряков из Ормузского пролива после атаки на грузовое судно у побережья Омана.

Источник: Аргументы и факты

Международная морская организация ООН приостановила реализацию плана эвакуации моряков из Ормузского пролива после атаки на грузовое судно у побережья Омана.

Об этом сообщил генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес.

По его словам, решение принято для повторного подтверждения гарантий безопасности для судов, включенных в эвакуационный список, а также для всех, кто находится в регионе.

Домингес уточнил, что был проинформирован об атаке в Оманском заливе на судно, которое ранее прошло через Ормузский пролив. При этом оно не участвовало в эвакуационной процедуре ИМО.

«Безопасность моряков имеет первостепенное значение», — подчеркнул генсек организации. Он добавил, что план эвакуации будет поставлен на паузу до прояснения ситуации.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что грузовое судно подверглось обстрелу в 7,5 морской мили к юго-востоку от побережья оманского населенного пункта Дахит. По данным центра, неизвестный снаряд попал в правый борт судна и повредил мостик. Предварительно, пострадавших нет.

План эвакуации более 11 тыс. моряков из Ормузского пролива был запущен 23 июня. Операция должна была проходить в координации с Ираном, Оманом, другими прибрежными государствами региона, США и морской индустрией.

По последним данным ИМО, с 23 июня по раннее утро 25 июня Ормузский пролив покинули 57 судов. Примерное число моряков на этих судах оценивается в 1,1 тыс.

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