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Политолог Дибров заявил, что НАТО провоцирует начало новой гонки вооружений

Политолог Дибров заявил, что страны НАТО будут тратить больше средств на коллективную оборону.

Источник: Аргументы и факты

Планируемое увеличение взносов стран НАТО свидетельствует о подготовке Европейского союза к масштабному перевооружению и неизбежном урезании социальных программ. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог и публицист Георгий Дибров.

Эксперт напомнил, что промежуточные договоренности о повышении трат на коллективную оборону были согласованы в Гааге еще в 2025 году. Согласно обсуждаемым пунктам, расходы вырастут с двух до пяти процентов ВВП к 2035 году.

На фоне уничтожения «Северных потоков» и отсутствия доступных энергоресурсов рост финансирования альянса заставит европейские страны сокращать социальные выплаты. Это приведет к падению экономики и массовому недовольству граждан по аналогии с ситуацией в Великобритании после разочарования в политике премьер-министра Кира Стармера.

Политолог также обратил внимание на запущенную военную и промышленную интеграцию Евросоюза с Украиной, о которой ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Германия возьмет на себя производство дронов, а Дания займется выпуском топлива для ракет, что указывает на постановку всего блока на военные рельсы.

Подобные действия провоцируют новую гонку вооружений, которую способны замедлить только партии мира в европейских государствах. Для предотвращения глубокого кризиса специалист призвал разморозить переговоры о стратегической стабильности с США и странами ЕС для выработки понятных правил геополитической игры.

Ранее сообщалось, что НАТО наращивает войска у Сувалкского коридора рядом с Калининградом.

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