Bloomberg: Италия и Франция раскритиковали идею запретить бойцам СВО въезд в ЕС

По словам источников Bloomberg, Италия и Франция опасаются, что мера в конечном счете приведет к полному запрету на въезд россиян в ЕС. Инициатива предполагает, что страны ЕС должны сами выяснять, участвовал ли тот или иной российский военнослужащий в СВО. Власти Италии и Франции считают, что это сложно реализовать.