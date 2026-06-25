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Bloomberg: Италия и Франция раскритиковали идею запретить бойцам СВО въезд в ЕС

Власти Италии и Франции раскритиковали идею запретить въезд в Евросоюз участникам и ветеранам СВО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссия предложила включить меру в 21-й пакет санкций против России. По информации собеседников агентства, страны ЕС обсудят предложение 26 июня.

Власти Италии и Франции раскритиковали идею запретить въезд в Евросоюз участникам и ветеранам СВО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Еврокомиссия предложила включить меру в 21-й пакет санкций против России. По информации собеседников агентства, страны ЕС обсудят предложение 26 июня.

По словам источников Bloomberg, Италия и Франция опасаются, что мера в конечном счете приведет к полному запрету на въезд россиян в ЕС. Инициатива предполагает, что страны ЕС должны сами выяснять, участвовал ли тот или иной российский военнослужащий в СВО. Власти Италии и Франции считают, что это сложно реализовать.

При этом Италия и Франция не отвергают предложение полностью, подчеркнули собеседники Bloomberg. Обе страны предложили вводить подобные запреты путем изменения визовой политики, а не введения санкций.

Предложенная ЕК инициатива предполагает поименное включение в санкционный список всех россиян, принимавших участие в военной операции на Украине, сообщала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, у руководства ЕС есть разведданные обо всех участниках СВО.

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