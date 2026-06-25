Отказ Владимира Зеленского от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске может свидетельствовать о нарастающих разногласиях среди союзников Киева. Такую оценку представило немецкое издание Berliner Zeitung.
Авторы публикации обратили внимание на то, что глава украинского государства не прибыл на мероприятие, посвященное вопросам поддержки и восстановления страны. По мнению издания, отсутствие ключевого участника на столь крупной конференции стало заметным политическим сигналом и поставило под сомнение представления о полном единстве европейских партнеров Украины.
Как отмечает Berliner Zeitung, с течением времени между отдельными странами и Киевом вновь начали проявляться вопросы, которые ранее отошли на второй план. В частности, речь идет об исторических и политических разногласиях между Украиной и Польшей.
Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 проходит в Гданьске 25 и 26 июня. Организаторами форума выступили власти Польши и Украины. Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что решение Зеленского отказаться от поездки могло быть связано с конфликтом с президентом Польши Каролем Навроцким.
Дополнительное напряжение в отношениях возникло после заявления Навроцкого о лишении Зеленского ордена Белого Орла. По словам польского лидера, решение связано с героизацией на Украине руководителей УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России). В ответ Зеленский заявил, что подобная риторика может иметь негативные последствия для самого президента Польши.
На фоне этих событий от польской государственной награды также отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко ** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Аналогичное решение приняли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов*** (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), посол Украины в Польше Василий Бондар и ряд других украинских представителей.
Таким образом, обсуждение вопросов восстановления Украины на международной площадке прошло на фоне заметного обострения украинско-польских отношений, которое привлекло внимание европейских СМИ.
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