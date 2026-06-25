На фоне этих событий от польской государственной награды также отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко ** (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Аналогичное решение приняли министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов*** (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), посол Украины в Польше Василий Бондар и ряд других украинских представителей.