Лукашенко предупредил, что будет с украинским конфликтом, если втянуть Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предупредил, что будет с украинским конфликтом, если втянуть в него Минск. Подробности приводит БелТА.
Глава государства напомнил о недавней встрече с представителями Владимира Зеленского во Дворце Независимости в Минске (подробнее мы писали здесь). Президент Беларуси раскрыл, что именно прямо попросил передать Зеленскому.
Как уточнил президент Беларуси, если тот думает, что с республикой можно разговаривать подобным образом, втянуть в конфликт, то его качество сразу же изменится. И конфликт, заявил Александр Лукашенко, будет совсем другой. Представители Зеленского отметили, что и он сам, и его посланцы все это понимают.
Глава республики призвал договариваться и делать это существенно:
— Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов.
Тем временем Лукашенко заявил о готовности открыть КПП на границе с Украиной по этой причине.
Кроме того, МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси.
А Дмитрий Песков опроверг заявления западных СМИ о давлении РФ на Беларусь из-за Украины.