Лукашенко предупредил, что будет с украинским конфликтом, если втянуть Минск

Как уточнил президент Беларуси, если тот думает, что с республикой можно разговаривать подобным образом, втянуть в конфликт, то его качество сразу же изменится. И конфликт, заявил Александр Лукашенко, будет совсем другой. Представители Зеленского отметили, что и он сам, и его посланцы все это понимают.