Анкара готовится к саммиту НАТО: идут массовые аресты

Турецкие власти провели масштабную зачистку в Анкаре в преддверии саммита НАТО, который должен пройти в столице страны 7−8 июля. По решению суда более ста человек, задержанных в ходе антитеррористических операций, были отправлены под арест. Об этом сообщает телеканал NTV.