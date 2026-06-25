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Анкара готовится к саммиту НАТО: идут массовые аресты

Турецкие власти провели масштабную зачистку в Анкаре в преддверии саммита НАТО, который должен пройти в столице страны 7−8 июля.

Турецкие власти провели масштабную зачистку в Анкаре в преддверии саммита НАТО, который должен пройти в столице страны 7−8 июля. По решению суда более ста человек, задержанных в ходе антитеррористических операций, были отправлены под арест. Об этом сообщает телеканал NTV.

«129 человек по требованию прокурора предстали перед судом, 103 из них были арестованы, в отношении 23 вынесено решение о домашнем аресте», — уточняет детали судебных решений турецкий информационный портал T24.

Ранее на основании ордеров, выданных генеральной прокуратурой Анкары, силовики задержали более 200 человек. Среди тех, кого турецкие спецслужбы подозревают в связях с террористическими организациями, оказались не только радикальные активисты, но также журналисты и видные общественные деятели.

В преддверии прибытия лидеров стран Альянса турецкая столица фактически переходит на осадное положение. По данным местных СМИ, для обеспечения безопасности планируется задействовать порядка 70 тысяч сотрудников силовых ведомств, а движение транспорта по ключевым столичным магистралям будет полностью заблокировано на все время проведения международных встреч.

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