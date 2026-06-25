Дания перестанет выдавать убежище украинцам призывного возраста

«Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооруженные силы», — отметил Бедсков.