Дания перестанет выдавать убежище украинцам призывного возраста

Дания перестанет предоставлять убежище мужчинам с Украины в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету, сообщила пресс-служба Министерства по делам иностранцев и интеграции королевства.
Правительство Дании намерено пересмотреть закон о временном проживании для граждан Украины на территории страны, чтобы исключить возможность уклонения от мобилизации. Изменения коснутся мужчин призывного возраста, которые не имеют официального освобождения от военной службы.
Как подчеркнул министр по делам иностранцев и интеграции Мортен Бедсков, Дания остается надежным союзником Украины, но не намерена создавать правовых лазеек, ослабляющих ее обороноспособность.
«Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооруженные силы», — отметил Бедсков.
Изменения не коснутся уже выданных видов на жительство. По данным на начало мая 2026 года, в Дании проживали около 47,6 тыс. украинских беженцев призывного возраста.
По данным Euractiv и Politico, несколько стран предлагали исключить мужчин призывного возраста из программы временной защиты. Этот механизм, основанный на директиве 2001 года, был активирован после начала военных действий на Украине и позволял гражданам страны получать статус беженца в ускоренном порядке.
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