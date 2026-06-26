Делегация Татарстана посетила Соборную мечеть в Минске

Соборная мечеть — значимый религиозный объект для мусульман Беларуси. Она практически полностью повторяет облик храма, разрушенного в 1962 году. Открытие восстановленного здания состоялось в 2016 году, а в 2019 году здесь открылся Музей ислама с артефактами об истории ислама на белорусских землях. Первая деревянная мечеть в Минске появилась в 1599 году, а первые упоминания о татарах Беларуси относятся к 1319 году. Сегодня в Беларуси проживает около 8,5 тыс. татар — потомков польско-литовских татар XIV века и переселенцев советского времени.