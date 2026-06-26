Делегация Татарстана посетила Соборную мечеть в Минске

В составе делегации — председатель Комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, торгово-экономический представитель РТ в Беларуси Ильхам Кашапов и другие официальные лица. Парламентарии встретились с председателем Управления Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтием Абу-Бекиром Шабановичем и представителями татарской общественности, сообщили в пресс-службе Государственного Совета РТ.
Визит состоялся в рамках XIII форума регионов Беларуси и России, участие в котором по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова принимает делегация Татарстана.
Соборная мечеть — значимый религиозный объект для мусульман Беларуси. Она практически полностью повторяет облик храма, разрушенного в 1962 году. Открытие восстановленного здания состоялось в 2016 году, а в 2019 году здесь открылся Музей ислама с артефактами об истории ислама на белорусских землях. Первая деревянная мечеть в Минске появилась в 1599 году, а первые упоминания о татарах Беларуси относятся к 1319 году. Сегодня в Беларуси проживает около 8,5 тыс. татар — потомков польско-литовских татар XIV века и переселенцев советского времени.
В Беларуси активно работают татарские общественные объединения: «Чишма», «Зикр уль — Китаб», фольклорные ансамбли. С 1999 года здесь отмечают Сабантуй.
На встрече обсуждались вопросы сохранения традиций и идентичности татарского народа. Хабибуллин поприветствовал собравшихся от имени Раиса РТ Рустама Минниханова, и. о. председателя Госсовета Марата Ахметова и парламента республики, подчеркнув, что Татарстан уделяет большое внимание поддержке соотечественников за рубежом. Муфтий Абу-Бекир Шабанович поблагодарил руководство Татарстана и лично Минниханова за внимание к татарской общине Беларуси.
Представители татарской общественности отметили важную роль в укреплении культурных контактов «Дней Казани в Минске» и «Дней Минска в Казани». В завершение встречи Хабибуллин передал в библиотеку мечети книги о Татарстане.