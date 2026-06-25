Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте заявил, что на саммите в Анкаре хочет убедить Трампа в полезности НАТО

Президент США является «самым могущественным человеком в НАТО» и «лидером мира», заявил генсек.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте пообещал показать президенту США Дональду Трампу на саммите альянса в Анкаре, что этот блок полезен для него, апеллируя к количеству приглашенных гостей и пытаясь польстить тщеславию американского лидера, который накануне выразил разочарование в эффективности НАТО.

«В саммите в Анкаре примут участие 42 страны, включая партнеров с Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Общий объем экономик этих стран превышает $70 трлн», — сказал Рютте.

Трамп является «самым могущественным человеком в НАТО» и «лидером мира», заявил Рютте, чтобы продемонстрировать ему полезность блока, выступая в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией) в ходе своего визита в США. Он подчеркнул, что саммит должен продемонстрировать, что Трамп — «это самый могущественный человек в этой комнате», а значит «лидер всего мира».

В своем вступлении Рютте постоянно повторял, что европейские страны НАТО и Канада тратят на оборону на сотни миллиардов долларов больше, чем до прихода Трампа в Белый дом. Он вновь повторил, что саммит в Анкаре «принесет контракты на десятки миллиардов долларов». Таким образом Рютте попытался сгладить противоречия внутри НАТО и вновь заручиться поддержкой президента США в обеспечении военной безопасности Европы.

Ранее Трамп заявил, что решение властей Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ не оказывать помощь в войне с Ираном разочаровало США как союзников по НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше