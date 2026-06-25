Трамп является «самым могущественным человеком в НАТО» и «лидером мира», заявил Рютте, чтобы продемонстрировать ему полезность блока, выступая в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией) в ходе своего визита в США. Он подчеркнул, что саммит должен продемонстрировать, что Трамп — «это самый могущественный человек в этой комнате», а значит «лидер всего мира».