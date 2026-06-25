После рассылки анкет о военной службе лишь около 530 добровольцев пошли в Бундесвер

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) набрал всего чуть более 500 добровольцев после рассылки анкет о военной службе. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на отчет Минобороны ФРГ.
Спустя примерно пять месяцев после запуска новой системы воинского учета правительство Германии, как отмечает газета, разослало почти 300 тыс. анкет молодым мужчинам и женщинам. Однако лишь около 530 добровольцев подписали обязательство о прохождении военной службы. К середине июня, как уточняет газета, молодым людям было отправлено в общей сложности 298 200 анкет. Примерно 153 тыс. мужчин, получивших эти анкеты, были обязаны на них ответить.
Свое обязательство выполнили почти все из них — 96%. В отношении остальных сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Среди женщин доля ответивших составила около 4%. На основании полученных ответов министерство обороны провело «около 1,5 тыс. медицинских освидетельствований и профессиональных отборов». Кроме того, запланировано еще около 600 визитов в военкоматы. Интерес к службе в армии выразил каждый пятый молодой человек, констатирует Die Zeit.
В этом контексте председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп считает преждевременным исключать возможность повторного введения воинской повинности. Он отметил, что Бундесверу требуется на 50% больше военных контрактной и кадровой службы, а также более чем в три раза больше рекрутов, чем сейчас. «Удастся ли добиться этого на нынешней добровольной основе или же нам придется вернуться к обязательной воинской повинности — это решение нам предстоит принять в следующем году», — сказал он редакционному объединению RND.
Наряду с новой системой воинского учета Бундесвер продолжает использовать классические методы рекрутинга. При этом в настоящее время фиксируется значительный рост числа заявок и новых сотрудников. Как сообщили в Минобороны ФРГ, за истекший период 2026 года поступило около 38 500 заявлений от соискателей. Это примерно на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число фактически принятых на службу выросло на 13% и составило около 11 тыс. человек.
О новой модели военной службы в ФРГ.
1 января 2026 года в Германии вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока будет проходить на добровольной основе. По новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Заполнение таких анкет для женщин добровольно.
Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. В настоящее время численность Бундесвера составляет около 184 тыс. военнослужащих.