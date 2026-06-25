После рассылки анкет о военной службе лишь около 530 добровольцев пошли в Бундесвер

В этом контексте председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп считает преждевременным исключать возможность повторного введения воинской повинности. Он отметил, что Бундесверу требуется на 50% больше военных контрактной и кадровой службы, а также более чем в три раза больше рекрутов, чем сейчас. «Удастся ли добиться этого на нынешней добровольной основе или же нам придется вернуться к обязательной воинской повинности — это решение нам предстоит принять в следующем году», — сказал он редакционному объединению RND.