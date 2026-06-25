Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО посетовал, что страны альянса закупают вооружение вне блока

Рютте посетовал, что страны НАТО закупают вооружение вне блока.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетовал на то, что страны-участницы альянса закупают вооружения у государств, не входящих в него.

«Например, Румыния, Польша и Эстония покупают продукцию в Корее, и это нормально. Конечно, Корея — страна-партнер, но я бы предпочел, чтобы эти доллары и евро тратились на территории НАТО», — сказал Рютте.

Он также призвал страны НАТО производить больше военной продукции.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше