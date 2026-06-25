Генсек НАТО посетовал, что страны альянса закупают вооружение вне блока

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетовал на то, что страны-участницы альянса закупают вооружения у государств, не входящих в него.
«Например, Румыния, Польша и Эстония покупают продукцию в Корее, и это нормально. Конечно, Корея — страна-партнер, но я бы предпочел, чтобы эти доллары и евро тратились на территории НАТО», — сказал Рютте.
Он также призвал страны НАТО производить больше военной продукции.
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