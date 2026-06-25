Иран играет мускулами: КСИР атаковал иностранное судно в проливе

Провокация в проливе ставит под удар недавно наметившуюся деэскалацию между Ираном и США. В ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум, направленный на завершение острого военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон обязался снять морскую блокаду, а Тегеран — восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе. В рамках соглашения Иран также взял на себя обязательство отказаться от ядерного оружия в обмен на поэтапную отмену жестких экономических санкций США.