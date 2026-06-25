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Иран играет мускулами: КСИР атаковал иностранное судно в проливе

Элитные подразделения Вооруженных сил Ирана совершили нападение на гражданский сухогруз в стратегически важном Ормузском проливе.

Элитные подразделения Вооруженных сил Ирана совершили нападение на гражданский сухогруз в стратегически важном Ормузском проливе. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от неназванных официальных лиц в Вашингтоне.

«Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в четверг атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура», — пишет издание.

Инцидент произошел у побережья Омана. Нападение случилось спустя всего несколько часов после того, как командование Военно-морских сил Ирана опубликовало жесткое предупреждение для гражданского судоходства о недопустимости использования маршрутов, не согласованных с Тегераном. Как сообщает Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), в результате обстрела была серьезно повреждена капитанская рубка торгового судна, однако никто из членов экипажа не пострадал.

Провокация в проливе ставит под удар недавно наметившуюся деэскалацию между Ираном и США. В ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум, направленный на завершение острого военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон обязался снять морскую блокаду, а Тегеран — восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе. В рамках соглашения Иран также взял на себя обязательство отказаться от ядерного оружия в обмен на поэтапную отмену жестких экономических санкций США.

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