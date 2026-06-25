Депутат Колесник заявил, что Калининград способен защитить себя от сил НАТО

Также депутат обратил внимание на размещение в Польше и Литве нескольких эскадрилий истребителей с носителями ядерного оружия. От города Мальборк до границы области — всего 40 км, а от литовского Мариямполе — около 60 км. Он добавил, что Россия не станет отстреливаться из пистолета, а ответит всей силой, если понадобится.