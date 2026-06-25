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Мелони отрицает слова Рютте об участии Италии в конфликте с Ираном

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опровергла заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Рим содействовал ударам США по Ирану. Об этом госпожа Мелони упомянула на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опровергла заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Рим содействовал ударам США по Ирану. Об этом госпожа Мелони упомянула на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Италия не участвовала в конфликте с Ираном, а лишь оказывала “техническую и логистическую” поддержку американским вооруженным силам», — объяснила итальянский премьер-министр (Al Jazeera).

Ранее Марк Рютте сообщил Fox News, что 500 американских самолетов поднялись в воздух с баз США в Италии для поддержки операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) — так в Вашингтоне назвали совместные с Израилем военные действия против Тегерана.

Министр обороны Италии Гвидо Крозето также заявил, что господин Рютте передал «совершенно неверное сообщение», перепутав санкционированные полеты поддержки с боевыми операциями. Италия действовала в полном соответствии со своей конституцией, международными договорами и соглашениями, регулирующими размещение союзных баз на ее территории, подчеркнул глава Минобороны.

В апреле Дональд Трамп заявил, что Джорджа Мелони оказалась не такой, как он думал. Ее отказ поддержать Соединенные Штаты в войне с Ираном он назвал неприемлемым.

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