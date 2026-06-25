Посольство России выразило протест Молдавии из-за задержания дипкурьеров

Также на прошлой неделе посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишенев участвует в схемах поставок оружия Вооруженным силам Украины. На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, которые идут на Украину через Молдавию, он сказал, что посольство не занимается такими вопросами, но следит за данными в официальной прессе, в которую «прорывается, что имеется поток оружия, более того, оно иногда и конфисковывается».