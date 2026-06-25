Посольство России выразило протест Молдавии из-за задержания дипкурьеров

Посольство России в Молдавии выразило решительный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров Министерства иностранных дел РФ в кишиневском аэропорту. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Telegram-канале посольства.
— Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной основополагающих норм международного права, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дипкурьеры подверглись многочасовой задержке, несмотря на то что власти Молдавии были заранее уведомлены о их прибытии в установленном порядке. Посольство напомнило, что, согласно статье 27 Венской конвенции о дипломатических сношениях, эти лица обладают личной неприкосновенностью и не могут быть задержаны или арестованы.
Кроме того, представители официальных структур Молдавии выдвинули требования о проверке дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдаче мобильных телефонов. Сотрудники пограничной полиции проигнорировали ссылки на международное право.
Российское ведомство заявило, что видит в этом очередную преднамеренную попытку помешать нормальному функционированию представительства. Также отмечается, что такие антироссийские меры, навязанные извне, негативно скажутся на интересах граждан самой Молдавии.
Россия потребовала от Кишинева немедленно освободить задержанных сотрудников и обеспечить консульский доступ представителей посольства, находящихся в аэропорту. В посольстве также назвали недопустимыми и контрпродуктивными попытки связывать отдельные вопросы двусторонних отношений.
Также на прошлой неделе посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишенев участвует в схемах поставок оружия Вооруженным силам Украины. На вопрос о том, известны ли объемы военных грузов и численность наемников, которые идут на Украину через Молдавию, он сказал, что посольство не занимается такими вопросами, но следит за данными в официальной прессе, в которую «прорывается, что имеется поток оружия, более того, оно иногда и конфисковывается».