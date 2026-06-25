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Ученые рассказали, чем их особенно пугает жара в Европе

Одной из особенностей экстремальной волны жары, охватившей Европу, стало то, что жаркая погода установилась уже в июне, сообщает Phys.

Одной из особенностей экстремальной волны жары, охватившей Европу, стало то, что жаркая погода установилась уже в июне, сообщает Phys.org.

Обычно самые жаркие дни приходят в Европу в середине и конце июля, но периоды экстремальной жары все чаще могут быть в июне.

Все крупные волны жары кроме одной, пришедшие с 1950 года, достигали пика позже.

Ученые заявили, что изменение климата делает волны жары частыми и интенсивными.

Читайте материал «Стали известны подробности массового отключения электричества во Франции».

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