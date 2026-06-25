Ученые рассказали, чем их особенно пугает жара в Европе

Одной из особенностей экстремальной волны жары, охватившей Европу, стало то, что жаркая погода установилась уже в июне, сообщает Phys.org.
Обычно самые жаркие дни приходят в Европу в середине и конце июля, но периоды экстремальной жары все чаще могут быть в июне.
Все крупные волны жары кроме одной, пришедшие с 1950 года, достигали пика позже.
Ученые заявили, что изменение климата делает волны жары частыми и интенсивными.
Читайте материал «Стали известны подробности массового отключения электричества во Франции».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.