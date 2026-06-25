NTV: более 100 человек арестовали в Анкаре в преддверии саммита НАТО

Отмечается, что в турецкой столице в связи с саммитом НАТО, который намечен на 7−8 июля, принимаются усиленные меры безопасности. На основании ордера генпрокуратуры Анкары задержали более 200 человек, включая журналистов и общественных деятелей, в том числе по подозрению в причастности к деятельности террористических организаций. При этом 129 человек предстали перед судом, 103 из них были арестованы, 23 поместили под домашний арест, передает Т24.