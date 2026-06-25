NTV: более 100 человек арестовали в Анкаре в преддверии саммита НАТО

Свыше 100 человек отправили под стражу в Анкаре по решению суда после антитеррористических операций, проведенных перед саммитом НАТО, пишет телеканал NTV.
Отмечается, что в турецкой столице в связи с саммитом НАТО, который намечен на 7−8 июля, принимаются усиленные меры безопасности. На основании ордера генпрокуратуры Анкары задержали более 200 человек, включая журналистов и общественных деятелей, в том числе по подозрению в причастности к деятельности террористических организаций. При этом 129 человек предстали перед судом, 103 из них были арестованы, 23 поместили под домашний арест, передает Т24.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что его визит на предстоящий саммит НАТО в Анкаре связан исключительно с уважением к президенту Турции Тайипу Эрдогану. Американский лидер сказал, что не стал бы принимать участие в мероприятии ради большинства других руководителей.