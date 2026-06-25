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WSJ: Иран атаковал судно в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции атаковал грузовое судно под сингапурским флагом у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Корпус стражей исламской революции атаковал грузовое судно под сингапурским флагом у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на судно в 7,5 морской мили (13,9 км) от оманского Дахита. По информации капитана, судно было повреждено, жертв нет. Ранее Международная морская организация ООН объявила о приостановке эвакуации моряков из Ормузского пролива из-за атаки на судно, которое шло из морского коридора.

18 июня вступило в силу мирное соглашение Ирана и США. Свободное судоходство через Ормузский пролив было одним из пунктов меморандума. 25 июня КСИР заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана.

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