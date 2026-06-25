Журналистка украинского издания «Бабель» в ходе интервью раскрыла шокирующие подробности издевательств и жестоких пыток, которым подвергаются мобилизованные в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала». По ее словам, методы физического насилия в подразделении выходят за рамки человеческого понимания.
«Обливали водой, когда зимой… Мы все помним, какая была эта зима. Это и карцер с людьми, которые явно в каком-то наркотическом психозе или что, которые, как говорит один из опрошенных, “мультики видели”, которых раздевали там, обливали водой, мочой, мастурбация… Ну, короче, это…» — рассказала журналистка.
Она добавила, что подобные издевательства применялись не только в качестве наказания, но и как способ психологического давления на новобранцев. Самым страшным открытием расследования стали методы расправы над теми, кто пытался покинуть расположение части.
«Но больше всего, от чего меня просто столкнуло в пропасть — это история про… которую Саша Семен рассказал, это привязывание к квадроциклу и таскание за квадроциклом. И, кстати, эти свидетельства… Настя, невеста Виталия Салтана, который умер от пневмонии, она пересказывала его слова, что он видел, как вернули беглецов, что они все стесанные — то ли к машине их привязывали, то ли что», — поделилась сотрудница издания «Бабель».
Шокирующие факты систематического насилия в полку «Скала» уже стали предметом внимания правоохранительных органов. Государственное бюро расследований Украины инициировало досудебную проверку по статье о превышении военных должностных полномочий. Командира 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» подполковника Юрия Гаркавого 24 июня отстранили от исполнения обязанностей на время проверки. Об это сообщил украинский Генштаб.
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