«Обливали мочой, привязывали к квадроциклам»: пытки в ВСУ поразили журналистку

«Но больше всего, от чего меня просто столкнуло в пропасть — это история про… которую Саша Семен рассказал, это привязывание к квадроциклу и таскание за квадроциклом. И, кстати, эти свидетельства… Настя, невеста Виталия Салтана, который умер от пневмонии, она пересказывала его слова, что он видел, как вернули беглецов, что они все стесанные — то ли к машине их привязывали, то ли что», — поделилась сотрудница издания «Бабель».