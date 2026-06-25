Мадьяр призвал выяснить роль Орбана в деле о «золотом конвое» украинцев

Как утверждалось, украинцы перевозили из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота в инкассаторской машине «Ощадбанка». В тот же день задержанных депортировали на Украину, а венгерские власти начали расследование происхождения и назначения этих средств.