Мадьяр призвал выяснить роль Орбана в деле о «золотом конвое» украинцев

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал выяснить, какую роль Виктор Орбан мог сыграть в деле о задержании украинцев, перевозивших через страну крупную сумму валюты и золотые слитки.
Речь идет об инциденте, произошедшем в марте. Тогда венгерское налогово-таможенное ведомство сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Среди них, по данным ведомства, был бывший генерал украинских спецслужб.
Как утверждалось, украинцы перевозили из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота в инкассаторской машине «Ощадбанка». В тот же день задержанных депортировали на Украину, а венгерские власти начали расследование происхождения и назначения этих средств.
Поводом для нового заявления Мадьяра стала публикация венгерского портала 444. Издание сообщило о документе, якобы просочившемся из генпрокуратуры, где среди лиц, чью ответственность предстоит выяснить, фигурирует Орбан.
Мадьяр заявил в соцсетях, что ждет от прокуратуры ответа, допрашивали ли Орбана и бывшего главу Антитеррористического центра Венгрии Яноша Хайду в качестве подозреваемых по делу о «золотом конвое».
Орбан ранее говорил, что Венгрия решит судьбу конфискованных денег после установления их владельцев, а до этого оставит средства у себя. Он также предполагал, что деньги могли использоваться для финансирования венгерской оппозиции.